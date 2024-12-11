Инфляция в Украине преодолела психологический рубеж

По итогам ноября потребительские цены в Украине выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась и преодолела психологический рубеж в 10%. Об этом сообщил Госстат.

«Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года составила 1,9%, с начала года — 10,4%», — говорится в сообщении.

В годовом измерении (против ноября 2023 года) потребительские цены выросли уже на 11,2%, в октябре этот показатель был равен 9,7%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 году — 11,3%.

По данным ведомства, на потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%. Больше всего — на 54,6% — подорожали яйца.

На 13,7-1,5% выросли цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. Вместе с тем на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,0%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 2,2%, в том числе обувь — на 2,7%, одежда — на 1,7%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 1,0%.

Напомним, НБУ спрогнозировал, что будет с инфляцией в следующем году.