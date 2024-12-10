Школьников в оккупации призывают писать доносы на противников России

Школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«Учеников призывают сообщать о „нелояльных“ к оккупационным властям одноклассников, либо даже родителей... Детей агитируют доносить во время лекций представителей репрессивных органов», — говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, все это происходит под лозунгами «борьба с экстремизмом». После получения доносов все эти письма школьная администрация обязана передавать в Федеральную службы безопасности (ФСБ).

В то же время, школы в оккупации и без доносов формируют списки нелояльных детей, которые затем передают в управление оккупационных администраций.

Напомним, в школах на ВОТ не работают столовые из-за нехватки персонала.