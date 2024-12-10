Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, — Зеленский

Украине необходимы гарантии безопасности до того времени, пока не будет приглашения на вступление в НАТО. Но для этого нужны сроки, когда Украина вступит в Альянс. Об этом заявил президент Владимир Зеленский у себя в Telegram.

«Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля», — написал Зеленский.

Президент напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины. Это якобы должно было бы гарантировали безопасность, пока Украина не в НАТО.

«Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Шольц заявил, что о немецких войсках в Украине не может быть и речи.