На Ровенщине двоих подростков, залезших на вагон поезда, ударило током

В Ровенской области два подростка в возрасте 14 и 15 лет вылезли на вагон грузового поезда, где их ударило током. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент произошел вечером 7 декабря на железнодорожной станции Верба. Подозрительные звуки услышал дежурный депо, который и нашел ребят: один из них упал на землю, а другой был на вагоне.

Старшего подростка госпитализировали в больницу и после оказания медпомощи отпустили. Его 14-летний товарищ с термическим ожогом тела до сих пор находится в Ровенской областной детской больнице.

Причину опасного развлечения несовершеннолетних выясняют правоохранители.

Полицейские предостерегают подростков: такие развлечения опасны для здоровья и жизни.

Напомним, на Ровенщине подросток погиб, прикоснувшись к проводам на крыше вагона.