В Саратовской области неизвестные дроны атаковали военный аэродром

Неизвестные дроны атаковали военный аэродром в Саратовской области, что в России. Сейчас последствия атаки пока неизвестны. Об этом сообщает Telegram-канал «Медуза».

Как заявил глава региона Роман Бусаргин, российская ПВО якобы остановила атаку беспилотников на военный аэродром в Саратовской области.

По его словам, разрушений и пострадавших «предварительно нет». Однако других подробностей он не привел.

Стоит заметить, что российское Министерство обороны не сообщало о сбитых беспилотниках над Саратовской областью.

Напомним, дроны атаковали учебный авиационный центр в России.