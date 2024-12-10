В школах на ВОТ не работают столовые из-за нехватки персонала, — ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины большинство школ закрыли свои столовые из-за нехватки персонала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«Это касается городских учебных заведений. Что касается школ в сельской местности — то здесь пищеблоки не работали со времени прихода „русского мира“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются решить эту проблему за счет студентов. В частности, им добавили часы в «практические занятия», и так называемую «практику» молодежи приходится проходить в школах.

Напомним, в оккупированной Луганской области враг отменил льготы для школьников и студентов.