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Новости > В школах на ВОТ не работают столовые из-за нехватки персонала, — ЦНС

В школах на ВОТ не работают столовые из-за нехватки персонала, — ЦНС

Агата Кловская
10.12.24 14:27
184
В школах на ВОТ не работают столовые из-за нехватки персонала, — ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины большинство школ закрыли свои столовые из-за нехватки персонала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«Это касается городских учебных заведений. Что касается школ в сельской местности — то здесь пищеблоки не работали со времени прихода „русского мира“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются решить эту проблему за счет студентов. В частности, им добавили часы в «практические занятия», и так называемую «практику» молодежи приходится проходить в школах.

Напомним, в оккупированной Луганской области враг отменил льготы для школьников и студентов.

Тэги: школа, столовая, оккупированная территория

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