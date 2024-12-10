Трамп сделал неожиданное предложение Канаде и Мексике

Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

«Мы субсидируем Канаду на сумму свыше 100 млрд долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 млрд долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий», — сказал он.

В настоящее время между этими тремя странами действует почти беспошлинный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой, подписанным Трампом во время его первого срока пребывания на посту президента.

Якщо ми субсидуємо Канаду, Мексику, нехай вони стануть штатами США, — Трамп pic.twitter.com/nzJ2fjm5iy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 10, 2024

Напомним, Трамп захотел включить Канаду в состав США.