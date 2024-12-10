В двух областях отменили графики отключения

В двух областях Украины сегодня отменены графики отключения электроэнергии. Свет не будут выключать до конца суток. Об этом сообщает «Львовоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

Как сообщили в «Львовоблэнерго», до конца суток, 10 декабря, на Львовщине не будут применять графиков почасового отключения электроэнергии.

Почасовые графики отключения электроэнергии на данный момент отменены и в Ивано-Франковской области. Предварительно — свет не будут выключать до конца суток.

Напомним, «Укрэнерго» обнародовало график отключений во вторник, 10 декабря.