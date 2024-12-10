Экономика РФ неустойчива и будет ограничивать возможности воевать против Украины, — ISW

Россия теряет способность эффективно обеспечивать оборонный сектор сохраняя экономическую стабильность. Это происходит из-за растущих расходов на войну, коррупцию, нехватку рабочей силы и других факторов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Прежде чем сделать выводы, аналитики привели для понимания информацию последних дней касаемо российских финансов.

В частности, 7 декабря министр обороны США Ллойд заявил, что Россия потратила на войну против Украины более 200 млрд долларов и понесла не менее 700 тысяч потерь с февраля 2022 года. При этом недавние потери составляли в среднем 1000 солдат в день.

В понедельник, 9 декабря, украинский Центр по противодействую дезинформации сообщил, что ликвидные активы России в ее Фонде национального благосостояния сократились со 140 млрд долларов в февраля 2022 года до 53,8 млрд долларов к 1 декабря 2024 года. Центр отметил, что РФ все больше полагается на резервы китайского юаня и продажу золота для покрытия своего бюджетного дефицита, а также выделяет треть своего национального бюджета на 2025-2027 годы на оборонные расходы, что свидетельствует о неустойчивом приоритете войны в ущерб экономической стабильности.

Помимо этого, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 9 декабря, что коррупционные преступления, включая взяточничество, выросли почти на 30% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. При этом власти РФ привлекли к дисциплинарной ответственности более 30 тысяч российских чиновников за коррупционные нарушения в 2024 году.

Аналитики считают, что растущее экономическое давление на Россию, вызванное войной, в сочетании с широко распространенной коррупцией, нехваткой рабочей силы и неэффективностью российского оборонной промышленности, вероятно, усугубят стоимость войны для России и еще больше подорвут ее способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора, сохраняя при этом экономическую стабильность.

Ранее в ISW уже наблюдали сообщения о подобных тенденциях и статистике в российской экономике. Они указывали на то, что экономическая траектория России неустойчива в среднесрочной и долгосрочной перспективе и будет все больше ограничивать ее возможности вести войну против Украины.

Напомним, Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира.