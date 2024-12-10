В Госдепе сделали заявление о мобилизации в Украине с 18 лет

Соединенные Штаты и союзники будут готовы обеспечить экипировкой украинских новобранцев, если Киев согласится расширить мобилизацию. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

Он сообщил, что у Вашингтона были разговоры с украинскими властями о ситуации с безопасностью на востоке. Как отметил Миллер, позиция США состоит в том, что Украина должна сама принимать решение о составе своих вооруженных сил.

«Мы четко дали понять, что если они создадут дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники готовы оснастить и научить эти силы», — добавил он.

Напомним, под давлением США в Украине задумываются о мобилизации 18-летних.