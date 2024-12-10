Зеленский сказал, кого боится Путин

Глава Кремля Владимир Путин боится избранного президента США Дональда Трампа и, возможно, Китая. Об этом в понедельник, 9 декабря, написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

Глава государства отметил, что сказал об этом Трампу во время трехсторонней встречи в Париже, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Лишь решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир», — говорится на странице Зеленского.

Президент подчеркнул, что Америка способна добиться чрезвычайных результатов, чего не смогли сделать другие. И для того, чтобы добиться успеха в завершении войны России против Украины, нужно единство. В частности, единство США, Европы и всех в мире ценящих безопасность, сильные позиции и гарантии мира.

«Самое важное — работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за ее организацию, а также глубокую». Благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", — написал глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал детали встречи с Трампом.