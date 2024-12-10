Потери РФ в войне превысили 755 тысяч солдат

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 1350 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов превысили 755 тысяч военных в живой силе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

— танков — 9 524 (+5) ед.,

— боевых бронированных машин — 19 596 (+7) ед.,

— артиллерийских систем — 21 064 (+3) ед.,

— РСЗО — 1 253 (+0) ед.,

— средств ПВО — 1023 (+0) ед.,

— самолетов — 369 (+0) ед.,

— вертолетов — 329 (+0) ед.,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 107 (+14) ед.,

— крылатых ракет — 2 859 (+0) ед.,

— кораблей/катеров — 28 (+0) ед.,

— подлодок — 1 (+0) ед.,

— автомобильной техники и автоцистерн — 31 037 (+48) ед.,

— специальной техники — 3 637 (+1) ед.

Напомним, Зеленский обнародовал потери Украины в войне.