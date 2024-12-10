Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский заявил о 800 тысячах войск РФ в Украине

Зеленский заявил о 800 тысячах войск РФ в Украине

Агата Кловская
10.12.24 10:24
81
Зеленский заявил о 800 тысячах войск РФ в Украине

Страна-агрессор Россия сосредоточила в Украине около 800 тысяч военных. Из-за этого в Сирии пал режим Башара Асада. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы видим, что режим Асада упал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск», — сказал Зеленский, оценивая ситуацию в Сирии.

По его словам, в настоящее время около 800 тысяч российских войск находятся в Украине.

«Это означает, что вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа. То же происходит и в Африке. Мы знаем, что там были „вагнеры“», — добавил президент.

По мнению Зеленского, если Украина падет, «Путин вернется в Сирию, Африку и многие другие страны». А для предотвращения этого должен быть понятный успех всего мира в объединении вокруг Украины.

Напомним, Зеленский ответил, что нужно для завершения войны.

Тэги: Владимир Зеленский, война в Украине

Комментарии

Статьи

04.12.24 14:28

Южная Корея на грани хаоса

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.12.24 10:44

Ученые узнали о шимпанзе кое-что весьма неожиданное

10.12.24 10:14

Сирийские беженцы массово возвращаются на родину

10.12.24 10:11

В двух областях отменили графики отключения

10.12.24 09:47

Астрономы обнаружили в космосе странный радиокруг

10.12.24 09:45

Вирус гриппа циркулирует уже в трех областях, — Минздрав

10.12.24 09:24

Зеленский рассказал детали встречи с Трампом

10.12.24 09:15

«Укрэнерго» обнародовало график отключений во вторник, 10 декабря

10.12.24 08:59

Потери РФ в войне превысили 755 тысяч солдат

10.12.24 08:06

В Северном Ледовитом океане может ненадолго растаять весь лед

10.12.24 10:11

В двух областях отменили графики отключения

10.12.24 09:45

Вирус гриппа циркулирует уже в трех областях, — Минздрав

10.12.24 09:15

«Укрэнерго» обнародовало график отключений во вторник, 10 декабря

10.12.24 08:59

Потери РФ в войне превысили 755 тысяч солдат

09.12.24 16:18

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи для Украины

09.12.24 13:48

Зеленский ответил, что нужно для завершения войны

09.12.24 11:08

Генштаб обновил потери РФ на 9 декабря

09.12.24 10:58

Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине

09.12.24 09:25

Зеленский обнародовал потери Украины в войне

09.12.24 09:10

В понедельник свет будут выключать на 4 часа

04.12.24 10:10

Оснований для мирных переговоров РФ и Украины нет, — Кремль

03.12.24 15:23

Китайцы рассказали об удивительной пользе сыра

03.12.24 23:38

Синоптики предупредили, что погода в Украине еще больше ухудшится

03.12.24 22:29

Леся Куцик: проститутка обокрала ВСУ и взяла в заложники создателя STALKER2 Григоровича, - пишут СМИ

05.12.24 12:06

Ермак высказался о перспективе проведения выборов в Украине

05.12.24 10:33

В НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины, — Bloomberg

06.12.24 15:19

Одессу потрясло жуткое преступление: отморозок изнасиловал школьниц

04.12.24 10:45

Еще одна страна против членства Украины в НАТО

04.12.24 16:30

Американцы провели агрессивный эксперимент с алкоголем

03.12.24 14:44

Стало известно, как одиночество влияет на восприятие мира

Фото и Видео
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.