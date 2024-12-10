Сирийские беженцы массово возвращаются на родину

После падения режима свергнутого сирийского президента Башара Асада тысячи беженцев начали возвращаться в Сирию. Об этом сообщает Bild.

На фотографиях и видео, распространённых в соцсетях, можно увидеть, как на пограничных пунктах выстраиваются огромные очереди автомобилей, люди радуются, танцуют, несут чемоданы и с гордостью показывают свои сирийские паспорта.

Особенно сильный поток наблюдается из соседнего Ливана, где проживает около 1,5 миллиона сирийских переселенцев. Также сообщается о массовом возвращении из Турции, где находятся около трех миллионов сирийцев. В пограничном пункте Маснаа, соединяющего Бейрут и Дамаск, толпы прибывали целый день, а дети размахивали флагами Сирии.

В Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган давно находится под давлением общественности, нуждающейся в возвращении беженцев. Теперь после перемен в Сирии этот процесс может ускориться. По данным турецкого правительства, более 240 тысяч сирийцев уже получили гражданство Турции. Кроме того, многие дети родились в стране и никогда не были на родине своих родителей.

Между тем, в Германии, где проживает около миллиона сирийских беженцев, обсуждается возможность возвращения мигрантов. По закону, беженцы, получившие защиту из-за политических преследований или войны, могут потерять этот статус, если ситуация в Сирии стабилизируется. Некоторые германские политики уже призывают к пересмотру статуса таких людей и к началу их возвращения.

Напомним, Россия выводит корабли и вооружение из Сирии.