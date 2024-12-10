Вирус гриппа циркулирует уже в трех областях, — Минздрав

На западе Украины циркулирует грипп. В январе-феврале он распространится на центральные области. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Сейчас мы уже видим циркуляцию вируса гриппа в трех областях страны. Как всегда, ситуация начинается с западной Украины, и потом, уже в январе-феврале, грипп будет постепенно распространяться на центральную часть. В западной части Украины уже есть циркуляция, в Киеве — еще нет», — сказал он.

Кузин отметил, что, несмотря на то, что переболело более миллиона украинцев, показатели госпитализации остаются на достаточно низком уровне. Это характерно для сезона острых респираторных вирусных инфекций.

В то же время, значительная часть летальных исходов связана именно с Covid-19. С начала эпидемического сезона был зафиксирован 51 летальный случай, связанный с ковидом.

«100% этих людей либо не были вакцинированы, либо сделали только одну прививку и не завершили курс вакцинации, что было необходимо по медицинским показаниям», — добавил санитарный врач.

На сегодняшний день в Украине используется единственная вакцина от гриппа. Она бесплатна и защищает от универсального набора штаммов субварианта «Омикрон», что позволяет использовать ее в широком диапазоне.

«Поскольку циркуляция штаммов Омикрон, в частности субварианта „Флирт“, продолжается, эта вакцина остается эффективной против всех Омикрон-специфических штаммов», — заявил Кузин.

Напомним, украинцы продолжают массово болеть коронавирусом и ОРВИ.