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Новости > Зеленский рассказал детали встречи с Трампом

Зеленский рассказал детали встречи с Трампом

Агата Кловская
10.12.24 09:24
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Зеленский рассказал детали встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопросы заморозки полномасштабной войны с Россией во время переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Париже. Об этом он сказал в понедельник, 9 декабря.

«Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили (во время встречи с Трампом). Я сказал, что мы более чем кто-то в мире хотим окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней и мы хотим этого», — заявил он, отвечая на вопросы журналиста по итогам переговоров в Киеве с кандидатом на должность канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем.

По словам Зеленского, во время разговора с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что в вопросе завершения войны они увидят, что российский диктатор Владимир Путин не желает этого.

«Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией — это сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия и т.д., это дальнобойные системы, безусловно, и „атакамсы“, и» таурусы«, и «сторм шедоу», и «скальпы». Все это нам очень-очень сильно нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем", — добавил украинский лидер.

Напомним, 7 декабря в Париже состоялась встреча Зеленского, Макрона и Трампа. Она длилась 35 минут. Заявлений для печати после нее не последовало.

Тэги: встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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