«Укрэнерго» обнародовало график отключений во вторник, 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений света в объемах одной-двух очередей.

Так, для бытовых потребителей время применения и объем ограничений будут следующими:

— 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

— 08:00 — 19:00 — две очереди отключений;

— 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничений мощности будут действовать в период с 07:00 до 22:00.

При этом в «Укрэнерго» предупредили, что время применения и объем отключений в течение суток может измениться. Энергетики просят граждан не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Напомним, по оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки.