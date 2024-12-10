Ученые узнали о шимпанзе кое-что весьма неожиданное

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании и Института поведения животных Общества Макса Планка в Германии узнали о шимпанзе кое-что интересно. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные способны организовывать свои действия в сложные последовательности, напоминающие человеческие модели поведения.

Поясняется, что базой данного исследования стали многолетние видеозаписи с участием шимпанзе, сделанные в лесу Боссу в Гвинее.

Специалисты сконцентрировались на одном из самых сложных действий, выполняемых приматами – раскалывании орехов с помощью каменных орудий.

Сказано, что этот процесс включает несколько этапов: захват ореха, перенос на «наковальню», размещение и финальный удар.

Во время оценки 8 260 действий, связанных с обработкой трехсот орехов, было установлено, что шимпанзе способны связывать отдельные элементы своих действий, даже если между ними проходит время.

Добавляется, что одним из ключевых выводов исследования стало то, что шимпанзе могут планировать свои действия заранее.

Так, сообщается, что животные прерывают процесс для перенастройки инструмента или заранее собирают несколько орехов для обработки их в определенной последовательности.

По словам ученых, такие наблюдения ставят под вопрос наше представление о когнитивных способностях животных и указывают на способность приматов к гибкому мышлению.

Кроме этого было выявлено, что многие шимпанзе организуют свои действия в повторяющиеся блоки, что также является характерным для человеческого поведения.

Но, как уточняется, невзирая на общую тенденцию, не все особи демонстрировали одинаковую степень когнитивной сложности, что подчеркивает вариативность интеллектуальных способностей внутри группы.

Исследователи полагают, что такая способность к гибкой организации действий могла появиться у общего предка людей и шимпанзе, сыграв ключевую роль в эволюции сложных когнитивных функций у гомининов (людей и человекообразных обезьян).

Резюмируется, что данная работа подчеркивает, как многие черты, определяющие человеческое поведение, уходят своими корнями в глубокое прошлое, связывая нас с ближайшими родственниками в животном мире.

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