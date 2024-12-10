В Кремле подтвердили бегство Асада в Россию

Российский лидер Владимир Путин лично принял решение предоставить политическое убежище подавшему в отставку сирийскому президенту Башару Асаду. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 9 декабря.

«Конечно, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — заявил он журналистам.

Так Песков прокомментировал информацию, что Асад прибыл в Москву, где ему предоставили политическое убежище.

«О местонахождении господина Асада нам сейчас вам нечего сказать», — подчеркнул он и добавил, что сейчас в графике Путина не запланирована встреча с Асадом.

Также спикер Кремля сказал, что Россия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством Сирии после стабилизации ситуации в стране.

«Конечно, это очень важный вопрос, и сейчас делается все, что необходимо, и все, что возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. И, конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — ответил он на вопрос о российских базах в Сирии.

«Сейчас мы видим период трансформации, чрезвычайной нестабильности, поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет иметь власть», — добавил представитель Кремля.

Напомним, Асад с семьей сбежал в Москву.