Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи для Украины

Соединенные Штаты объявили о выделении пакета помощи в 988 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Этот пакет поставляется по программе USAI и включает в себя:

— Боеприпасы для HIMARS;

— БПЛА;

— оборудование, компоненты, запчасти для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Отмечается, что это уже 22-й пакет USAI, благодаря чему общая помощь США в области безопасности для Украины с момента полномасштабного вторжения России составила более 62 миллиардов долларов.

Напомним, в Пентагоне озвучили сумму, потраченную Россией на войну.