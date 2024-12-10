Россия выводит корабли и вооружение из Сирии

Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что россияне выводят корабли из базы в сирийском городе Тартус и перебрасывают вооружение самолетами с базы Хмеймим.

«После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность», — отметили в ГУР.

8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат Адмирал Григорьевич Черноморского флота РФ и грузовое судно Инженер Трубин Северного флота РФ.

Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы ​​в Хмемими.

Как отметили в ГУР, после взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью.

«Вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализует поражение Кремля на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия созвала Совбез ООН из-за событий в Сирии.