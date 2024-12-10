Мир меняется, следующие 2-3 месяца очень важные, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир меняется. Он подчеркнул, что следующие 2-3 месяца будут важными. Об этом сообщает Hurriyet.

Эрдоган напомнил, что на выборах президента США победу одержал Дональд Трамп.

«Увидим, какой будет администрация Трампа и администрация в США. Мир станет совсем другим. Следующие 2-3 месяца очень важные. Как Турция, мы делаем все возможное и даем соответствующие месседжи», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Байден назвал падение режима Асада в Сирии «актом справедливости».