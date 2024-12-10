Байден назвал падение режима Асада в Сирии «актом справедливости»

Президент США Джо Байден поприветствовал падение режима диктатора Башара Асада в Сирии. Он назвал происходящее «фундаментальным актом справедливости». Об этом шла речь в трансляции Белого дома.

В ходе выступление Байден подчеркнул, что этот акт предоставит сирийцам историческую возможность.

«Наконец-то режим Асада пал. Этот режим жестоко обращался, пытал и убивал буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Падение режима — это основополагающий акт справедливости. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны», — заявил он, выступая в Белом доме.

Также Байден добавил, что США будут взаимодействовать с партнерами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. В частности, Соединенные Штаты поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии, а также проведут консультации с их руководством.

Напомним, Россия созвала Совбез ООН из-за событий в Сирии.