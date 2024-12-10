Зеленский ответил, что нужно для завершения войны

Для окончания войны в Украине нужны гарантии надежного мира без закрывания глаз на оккупацию. Россию можно остановить только силой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что войну нельзя закончить «просто бумажкой и несколькими подписями, а прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал».

«Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию», — заявил президент.

Зеленский считает, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только силой лидеров, которые могут стать «лидерами мира».

«Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, — это Америка и единство мира», — отметил он.

По словам Зеленского, именно о мире благодаря силе, шагах и гарантиях говорят со всеми партнерами Украины.

Напомним, Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине.