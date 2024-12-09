Россия созвала Совбез ООН из-за событий в Сирии

Россия инициировала срочное закрытое заседание Совбеза ООН из-за падения режима Башара Асада в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

«Учитывая последние события в Сирии, глубина и последствия которых для этой страны и всего региона еще не до конца ясны, Россия запросила срочные закрытые консультации в Совете Безопасности ООН», — написал он.

По его словам, важно понять, что происходит вокруг Сил ООН, отвечающих за поддержание режима прекращения огня между Израилем и Сирией и наблюдение за буферной зоной, отделяющее взятые под контроль израильской армией Голанские высоты от остальной сирийской территории.

Напомним, глава ООН приветствовал свержение «диктаторского режима» в Сирии.