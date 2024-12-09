На президента Украины Владимира Зеленского все больше давят на введение мобилизации с 18 лет, пишет The Washington Post.

Официальные лица США предупредили, что дефицит человеческих ресурсов в Украине сейчас, возможно, более критический, чем дефицит вооружения, пишет издание.

«Даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен журналистам в Брюсселе на прошлой неделе.

WP обращает внимание на то, что, несмотря на сложную ситуацию на поле боя, многие поддерживающие армию украинцев против мобилизации с 18 лет.

«Они говорят, что украинскую молодежь следует защищать больше всего, поскольку она считается будущим страны и свободна от десятилетий российского влияния прошлых поколений», — говорится в статье.

Издание отмечает, что вопрос мобилизации вызывает глубокие разногласия в украинском обществе. Ранее представители украинской власти заявляли, что снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет не имеет смысла, когда не хватает оружия, чтобы экипировать солдат, уже находящихся на поле боя.

Останутся ли эти дебаты актуальными после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, неясно, отмечает WP.

Издание напоминает, что украинцы характеризуют вторжение России как геноцид, уже убивший слишком много их самых выдающихся и патриотических людей на передовой. Оно отмечает, что некоторые влиятельные активисты заявляли, что в Украине следует скорее начать мобилизацию женщин, чем снижать мобилизационный возраст.

В статье отмечается, что противником мобилизации с 18-летнего возраста является бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Нам нужно, чтобы Украина существовала через 20-30 лет. Это будущее за ними — теми, кому сейчас 18. Это совсем другое поколение, которое спасет эту страну», — сказал Залужный, нынешний посол Украины в Британии, выступая перед студентами в Лондоне.

WP напоминает, что существуют также потенциальные долгосрочные демографические соображения: люди до 30 лет являются частью самого маленького поколения Украины за всю ее современную историю, а украинские чиновники отмечают, что мужчины в возрасте 25 лет и старше с большей вероятностью имеют хотя бы одного ребенка, чем те, кому до 25 лет.

Украинские законодатели призвали к другим компромиссам, таким как снижение призывного возраста до 20 лет вместо 18, пишет WP.

Издание также приводит позицию нардепа Романа Костенко, заявившего в эфире украинского телевидения, что американские законодатели часто его спрашивают о причине, по которой Украина не мобилизует младших мужчин, и у него нет хорошего объяснения.

«Мне трудно объяснить, потому что я не знаю. Но в реальности, когда мы воюем в жесточайшей войне, одних людей мобилизуют, а других нет», — сказал он.

Напомним, США призывают Киев мобилизовать 18-летних юношей.