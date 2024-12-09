В ГУР пояснили исчезновение с радаров Ил-76 Асада

Бегство из Дамаска свергнутого правителя Сирии Башара Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т, который якобы был вызван сбитием или авиакатастрофой. Эту информацию россияне использовали для прикрытия операции по бегству. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством.

«Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор россия использовало для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц», — отметили в ГУР.

Там добавили, что первыми сбежали «шишки» российской армии.

«В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны оставил новоназначенный командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко — он покомандовал неделю», — добавили в разведке.

Между тем положение российского контингента в Сирии, по данным ГУР — стабильно затруднительное. Остатки российской группировки «продолжают торопливо упаковываться и отчаливать морем и небом».

Как отметили в ГУР, для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности, из состава своего балтийского флота.

Напомним, Асад с семьей сбежал в Москву.