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Новости > В ГУР пояснили исчезновение с радаров Ил-76 Асада

В ГУР пояснили исчезновение с радаров Ил-76 Асада

Агата Кловская
09.12.24 12:23
156
В ГУР пояснили исчезновение с радаров Ил-76 Асада

Бегство из Дамаска свергнутого правителя Сирии Башара Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т, который якобы был вызван сбитием или авиакатастрофой. Эту информацию россияне использовали для прикрытия операции по бегству. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством.

«Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор россия использовало для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц», — отметили в ГУР.

Там добавили, что первыми сбежали «шишки» российской армии.

«В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны оставил новоназначенный командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко — он покомандовал неделю», — добавили в разведке.

Между тем положение российского контингента в Сирии, по данным ГУР — стабильно затруднительное. Остатки российской группировки «продолжают торопливо упаковываться и отчаливать морем и небом».

Как отметили в ГУР, для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности, из состава своего балтийского флота.

Напомним, Асад с семьей сбежал в Москву.

Тэги: Башар Асад, ГУР

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