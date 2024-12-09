В Пентагоне озвучили сумму, потраченную Россией на войну

Военные расходы Кремля на войну с Украиной уже превысили 200 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии, сообщает Министерство обороны США.

Остин назвал эти цифры «потрясающей ценой», которую Россия платит за свою агрессию.

Глава Пентагона отметил важность противодействия Кремлю и поддержки Украины. Он отметил успехи международной контактной группы Рамштайн, которая обеспечила Украину свыше 57 миллиардами долларов прямой помощи.

Также он отметил, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с Россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы почти на 80 миллиардов долларов.

Напомним, Россия потратит рекордные 40% бюджета на войну.