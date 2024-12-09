Генштаб обновил потери РФ на 9 декабря

ВСУ за минувшие сутки обезвредили 1220 российских оккупантов. Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили около 754 590 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

— танков — 9519 (+0) ед,

— боевых бронированных машин — 19 589 (+18) ед,

— артиллерийских систем — 21 061 (+3) ед,

— РСЗО — 1 253 (+0) ед,

— средств ПВО — 1023 (+0) ед,

— самолетов — 369 (+0) ед,

— вертолетов — 329 (+0) ед,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 093 (+22) ед,

— крылатых ракет — 2 859 (+2) ед,

— кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

— подлодок — 1 (+0) ед,

— автомобильной техники и автоцистерн — 30 989 (+24) ед,

— специальной техники — 3 636 (+1) ед.

Напомним, Зеленский обнародовал потери Украины в войне.