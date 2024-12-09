Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» в Украине. Он заявил о необходимости начала переговоров по войне. Об этом говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии и бегство диктатора. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин не был заинтересован в том, чтобы защищать власть Асада.

«Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли какой-либо интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может длиться вечно», — написал Трамп.

Избранный президент США утверждает, что президент Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения по прекращению войны.

Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам между Украиной и РФ.

«Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и намного худшим. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь», — подчеркнул он.

Напомним, Трамп допустил уменьшение помощи Украине.