Глава ООН приветствовал свержение «диктаторского режима» в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал конец «диктаторского режима» в Сирии. Он призвал страну сосредоточиться на восстановлении после внезапного падения власти президента Башара Асада. Об этом сообщает The Guardian.

«После 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима сегодня народ Сирии может воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее», — сказал Гутерриш.

Он призвал жителей Сирии к спокойствию и избеганию насилия.

«Я снова призываю к спокойствию и избеганию насилия в это чувствительное время, защищая права всех сирийцев без исключения», — подчеркнул генсек.

Напомним, Асад с семьей сбежал в Москву.