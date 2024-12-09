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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп допустил уменьшение помощи Украине

Трамп допустил уменьшение помощи Украине

Александр Панько
09.12.24 10:13
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Трамп допустил уменьшение помощи Украине

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может снизить американскую помощь Киеву после того, как он вернется в Белый дом 20 января. Об этом Трамп сказал в интервью NBC News, которое стало первым после его победы на президентских выборах, в ответ на прямой вопрос журналистки, должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи США, когда президент Трамп вернется в Белый дом, республиканец ответил: «Возможно. Конечно» («Probably. Sure» на языке оригинала).

До выборов в ноябре Трамп критиковал администрацию Джо Байдена за слишком большие расходы в поддержку Украины. Но также за то, что его администрация не смогла остановить российско-украинскую войну.

После победы Трамп практически не говорил о том, какой может быть политика его администрации по поводу российско-украинской войны, но неоднократно заявлял, что войну нужно закончить.

На замечание журналистки, что Трамп обещал завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа и даже до того, как официально станет президентом, он ответил: «Я стараюсь».

Трамп также сказал, что не общался с главой Кремля Владимиром Путином после победы на выборах. Но потом быстро уточнил, что «не разговаривал с ним недавно».

На уточняющий вопрос, говорил ли он с российским лидером после выборов, Трамп отказался отвечать, объяснив, что не хочет подорвать переговоры.

Трамп также сказал, что количество жертв по обе стороны конфликта идет на сотни тысяч человек, и что «этой войны никогда не должно было случиться».

Напомним, появились новые подробности мирного плана Трампа по Украине.

Тэги: Дональд Трамп, военная помощь, война в Украине

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