Асад с семьей сбежал в Москву, — росСМИ

Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия исходя из соображений гуманитарного характера предоставила им убежище», — утверждает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

Источник в Кремле также сообщил ТАСС, что лидеры сирийской оппозиции обеспечили безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. В то же время сообщается, что со здания посольства Сирии в РФ снято не только флаг, но и табличку с названием диппредставительства.

Напомним, лидер сирийских повстанцев назвал цель операции.