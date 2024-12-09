Зеленский обнародовал потери Украины в войне

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов с начала войны. Об этом он заявил в обращении в воскресенье, 8 декабря.

В то время как еще 370 тысяч военных получили ранения. Так глава государства прокомментировал заявление Дональда Трампа о 400 тысячах потерь со стороны Украины.

Зеленский также отметил, что российские потери превышают 750 тысяч — это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых. С сентября этого года Россия теряет пять-шесть солдат против украинского воина.

Вместе с тем в плену остаются тысячи украинцев.

«Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. Мы все знаем Путина очень хорошо — он болен войнами», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте.