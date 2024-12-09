В понедельник свет будут выключать на 4 часа

В понедельник, 9 декабря, энергетики с 14:00 до 18:00 будут применять одну очередь отключений электроэнергии, сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Как сообщают, объемы отключений будут следующими: 14:00 — 18:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности с 09:00 до 19:00.

«Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября», — говорится в сообщении.

Время и объемы отключений могут изменяться в течение суток.

Напомним, по оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки.