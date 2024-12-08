Умер один из руководителей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Разваливаясь, Советский Союз словно старательно пытался похоронить под своими обломками как можно больше человеческих судеб. Межнациональные конфликты, набирающий силу перестроечный бандитизм, землетрясение в Армении, афганская бойня... Авария на Чернобыльской АЭС в Украине — занимает особое место в этом списке кровавой жатвы агонии советского режима.

Из-за конструктивных особенностей станции, непомерных амбиций разного рода руководителей и их халатности тогда пострадало почти 2,5 миллиона человек. Это была самая страшная рукотворная катастрофа за всю историю человечества.

Она могла быть еще ужаснее если бы не ликвидаторы аварии. По разным оценкам их было от 200 000 до 600 000 человек. Практически все они получили свою долю, часто смертельную, радиации, и буквально каждый из них спас жизни сотен, а то и десятков тысяч людей. Наших с вами соотечественников. Украинцев.

Одним из тех, благодаря кому были спасены многие жизни украинцев был академик Евгений Велихов. Он умер в Москве спустя почти 38 лет после страшной катастрофы в Чернобыле, где был одним из руководителей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Велихов прибыл туда одним из первых, когда в Кремле не хотели догадываться о масштабах трагедии, в то время как в Чернобыле от радиации буквально сгорали люди. Чуть позже, Велихов будет работать над созданием плиты, благодаря которой предотвращает проникновение радиоактивного топлива в подземные воды.

За значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы Украина его наградила орденом «За заслуги» III степени. Говорят, что у ликвидаторов и спасателей нет национальной принадлежности. В случае с Велиховым, пожалуй, можно и согласиться.