Астрономы обнаружили в космосе странный радиокруг

Эксперты из Австралийской организации научных и промышленных исследований обнаружили в космосе кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что с помощью телескопа MeerKAT астрономы выявили странный радиокруг, который свяазан с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8.

Поясняется, что радиокруги это гигантские кольца радиоволн, происхождение которых остается загадкой.

Добавляется, что они находятся вблизи галактик и имеют особый спектр излучения, аналогичный родительской галактике.

На сегодняшний день было обнаружено всего несколько таких объектов.

Ученые говорят, что новый радиокруг, получивший обозначение J0219–0505, заполнен слабым диффузным излучением, а его диаметр составляет около 371,600 световых лет.

Сказано, что J0219–0505 связан с массивной эллиптической галактикой WISEA J021912.43–050501.8, которая демонстрирует признаки слияния с другой галактикой.

Есть мнение, что он может быть оболочкой радиационного излучения, образовавшейся из-за ускорения электронов в результате слияния галактик.

Информируется, что радиокруг J0219–0505 оказался меньше и слабее ранее обнаруженных радиокругов, но специалисты желают провести дальнейшее изучение объекта и планируют сосредоточиться на его точной форме, поляризации и спектральных характеристиках.

Резюмируется, что такое открытие поможет лучше понять механизмы, лежащие в основе формирования подобных загадочных объектов.

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