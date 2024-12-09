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Новости > Американцы близки к разгадке тайны нейтрино

Американцы близки к разгадке тайны нейтрино

Агата Кловская
09.12.24 10:40
84
Американцы близки к разгадке тайны нейтрино

Эксперты из университета Цинциннати в США говорят, что близки к разгадке тайны нейтрино. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они обнародовали планы по изучению нейтрино на следующие десять лет.

Сказано: «Эти мельчайшие частицы, которые проникают сквозь все вокруг триллионами каждую секунду, способны дать ответы на фундаментальные вопросы о природе Вселенной».

Стоит напомнить, что нейтрино – это самые распространенные частицы, обладающие массой во Вселенной, но их свойства остаются загадкой.

Данные частицы образуются в результате ядерных реакций внутри Солнца, в земной коре, атомных реакторах и даже в лабораторных ускорителях частиц.

Ученые рассказали, что существуют различные типы нейтрино: электронное, мюонное и тау-нейтрино.

Впрочем, по их словам, одной из ключевых загадок современной науки при этом является существование так называемых стерильных нейтрино, то есть гипотетической четвертой разновидности, которая взаимодействует только с гравитацией, избегая всех других известных сил.

Чтобы раскрыть тайну, американцы разработали несколько проектов, одним из которых является строительство крупной нейтринной обсерватории в Японии.

Ожидается, что она будет завершена к 2027-му году.

Информируется, что еще один проект, известный как эксперимент DUNE, предусматривает установку новых детекторов нейтрино на глубине полторы тысячи метров в бывшей золотодобывающей шахте в Южной Дакоте.

По планам данный проект начнет свою работу в 2029-м году.

Также в планах ученых есть развитие лаборатории Fermilab в США, где были получены самые точные измерения массы нейтрино на сегодняшний день.

Профессор Александр Суза отмечает: «Почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии, если Большой взрыв должен был создать их в равных количествах? Существуют ли стерильные нейтрино и какую роль они играют в природе? Ответы на эти вопросы могут перевернуть современное понимание физики».

Резюмируется, что новые проекты по изучению нейтрино приближают нас к пониманию устройства Вселенной и обещают значительные прорывы в этой области уже в 2030-х годах.

Ранее был совершен огромный прорыв в изучении физики.

Тэги: ученые, мир, наука, нейтрино

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