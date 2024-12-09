Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Британцы рассказали о неандертальцах кое-что сенсационное

Британцы рассказали о неандертальцах кое-что сенсационное

Агата Кловская
09.12.24 09:33
122
Британцы рассказали о неандертальцах кое-что сенсационное

Эксперты из Лондонского Музея естественной истории и Института философии в Великобритании поведали о неандертальцах кое-что сенсационное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты хотят классифицировать неандертальцев и современных людей как отдельные виды.

Поясняется, что такая концепция призвана помочь точнее проследить эволюцию человечества.

Ученые говорят, что неандертальцы и Homo sapiens обладали общим предком и занимали одни ареалы обитания, что иногда приводило к их скрещиванию.

Впрочем, по их словам, к моменту исчезновения неандертальцев около сорока тысяч лет назад эти два вида уже находились на завершающей стадии видообразования, имея значительные анатомические различия.

Отмечается: «Классификация данных групп как отдельных видов открывает новые горизонты для понимания эволюции и адаптации в различных условиях».

Добавляется, что до этого в науке уже ставилось под сомнение разделение Homo sapiens и неандертальцев из-за доказательств их скрещивания, но по мнению исследователей, если бы скрещивание было решающим фактором в процессе видообразования, то многие современные виды млекопитающих и птиц пришлось бы пересмотреть.

Сейчас же британцы призывают к более детальному и тонкому подходу к изучению археологических данных, полагая, что это поможет избежать упрощённых представлений о видообразовании.

Сообщается: «Наше исследование выходит за рамки старых дискуссий и открывает новые горизонты в изучении эволюции человека».

Резюмируется, что новая работа станет основой для дальнейших исследований и поможет создать более полную картину развития человека.

Ранее был опровергнут популярный миф о неандертальцах.

Тэги: ученые, мир, наука, неандертальцы

Комментарии

Статьи

04.12.24 14:28

Южная Корея на грани хаоса

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.12.24 11:20

В Украину прибыл лидер немецкой оппозиции Мерц

09.12.24 11:08

Генштаб обновил потери РФ на 9 декабря

09.12.24 10:58

Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине

09.12.24 10:40

Американцы близки к разгадке тайны нейтрино

09.12.24 10:29

Глава ООН приветствовал свержение «диктаторского режима» в Сирии

09.12.24 10:13

Трамп допустил уменьшение помощи Украине

09.12.24 09:49

Асад с семьей сбежал в Москву, — росСМИ

09.12.24 09:25

Зеленский обнародовал потери Украины в войне

09.12.24 09:10

В понедельник свет будут выключать на 4 часа

09.12.24 11:08

Генштаб обновил потери РФ на 9 декабря

09.12.24 10:58

Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине

09.12.24 09:25

Зеленский обнародовал потери Украины в войне

09.12.24 09:10

В понедельник свет будут выключать на 4 часа

06.12.24 16:34

Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский

06.12.24 10:16

В Украине пересмотрят условия бронирования медиков

06.12.24 09:55

Салливан пообещал Украине «лавину оружия», — СМИ

06.12.24 09:24

Лавров в интервью Карлсону назвал часть условий для завершения войны в Украине

06.12.24 09:12

В «Укрэнерго» проинформировали об отключениях на пятницу, 6 декабря

05.12.24 13:18

В Украине сокращаются графики отключений света

04.12.24 10:10

Оснований для мирных переговоров РФ и Украины нет, — Кремль

03.12.24 15:23

Китайцы рассказали об удивительной пользе сыра

03.12.24 22:29

Леся Куцик: проститутка обокрала ВСУ и взяла в заложники создателя STALKER2 Григоровича, - пишут СМИ

03.12.24 23:38

Синоптики предупредили, что погода в Украине еще больше ухудшится

02.12.24 13:32

Оказалось, что алкоголь таки может лечить

05.12.24 12:06

Ермак высказался о перспективе проведения выборов в Украине

05.12.24 10:33

В НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины, — Bloomberg

04.12.24 10:45

Еще одна страна против членства Украины в НАТО

03.12.24 14:44

Стало известно, как одиночество влияет на восприятие мира

04.12.24 16:30

Американцы провели агрессивный эксперимент с алкоголем

Фото и Видео
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.