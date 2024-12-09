Британцы рассказали о неандертальцах кое-что сенсационное

Эксперты из Лондонского Музея естественной истории и Института философии в Великобритании поведали о неандертальцах кое-что сенсационное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты хотят классифицировать неандертальцев и современных людей как отдельные виды.

Поясняется, что такая концепция призвана помочь точнее проследить эволюцию человечества.

Ученые говорят, что неандертальцы и Homo sapiens обладали общим предком и занимали одни ареалы обитания, что иногда приводило к их скрещиванию.

Впрочем, по их словам, к моменту исчезновения неандертальцев около сорока тысяч лет назад эти два вида уже находились на завершающей стадии видообразования, имея значительные анатомические различия.

Отмечается: «Классификация данных групп как отдельных видов открывает новые горизонты для понимания эволюции и адаптации в различных условиях».

Добавляется, что до этого в науке уже ставилось под сомнение разделение Homo sapiens и неандертальцев из-за доказательств их скрещивания, но по мнению исследователей, если бы скрещивание было решающим фактором в процессе видообразования, то многие современные виды млекопитающих и птиц пришлось бы пересмотреть.

Сейчас же британцы призывают к более детальному и тонкому подходу к изучению археологических данных, полагая, что это поможет избежать упрощённых представлений о видообразовании.

Сообщается: «Наше исследование выходит за рамки старых дискуссий и открывает новые горизонты в изучении эволюции человека».

Резюмируется, что новая работа станет основой для дальнейших исследований и поможет создать более полную картину развития человека.

Ранее был опровергнут популярный миф о неандертальцах.