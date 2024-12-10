В Северном Ледовитом океане может ненадолго растаять весь лед

Российский климатолог Алексей Кокорин поведал кое-что странное. По его словам, уже в 2027-м году в Северном Ледовитом океане на день может растаять весь лед.

Вероятность этого, по его словам, весьма мала – 3%, но она существует.

Поясняется, что подобная ситуация может сложиться в сентябре 2027-го года или позже.

Добавляется, что в Гетеборгском университете представили работу, согласно которой существует вероятность полного схода ледяного покрова в Арктике до 2030-го года.

Указывается, что в оценочном докладе Росгидрометцентра об изменениях климата, опубликованном в 2022-м году, сообщалось о возможном таянии льда в Арктике на один день с вероятностью в 5% в 2030-е годы.

Ранее ученым удалось измерить запасы воды в земной коре.