Одессу потрясло жуткое преступление: отморозок изнасиловал школьниц

Громкое преступление произошло в Одессе. О нем поведала местная полиция.

Тут задержали мужчину, которого обвиняют в изнасиловании школьниц, которым было одиннадцать и тринадцать лет.

Сообщается, что о совершении противоправных действий в отношении одиннадцатилетней девочки неизвестным мужчиной в полицию сообщила ее мать.

Копы выяснили, что к преступлению причастен 34-летний одессит, и его жертвой стала еще одна девочка, которой было тринадцать лет.

Установлено, что отморозок познакомился с детьми в социальных сетях, сводил их на прогулку, в кафе, покатал на автомобиле, а втершись в доверие, пригласил к себе домой, где изнасиловал.

Правоохранители провели обыск по месту жительства и изъяли, как доказательства, его мобильный телефон и компьютерную технику.

Следователи назначили по делу ряд экспертиз, а подозреваемого задержали.

Добавляется, что мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушителю грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее была выявлена ключевая черта характера преступников.