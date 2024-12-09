Диетолог перечислила полезные для здоровья напитки

Российский диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные для здоровья напитки. Дала советы, что нужно пить.

Так, по ее словам, кокосовая вода способна снизить давление за счет содержания калия, ее можно купить в магазине. Достаточно пить триста миллилитров этого напитка в день.

Кроме этого она рекомендует пить домашний компот из ягод, например черноплодной рябины, брусники, черники, малины. В них содержится большое количество флавоноидов, которые имеют антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови и улучшают обменные процессы.

Говорится, что гипотензивным действием обладает также гранатовый сок, который можно употреблять в разбавленном виде из расчета сто миллилитров сока и сто миллилитров воды. Впрочем, специалист не советует его пить людям с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.

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