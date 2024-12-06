Диетолог рассказала об уникальной пользе свекольного сока

Российский диетолог Елена Соломатина поведала об уникальной пользе свекольного сока. Эксперт объяснила, почему его следует пить.

Было сказано, что такой напиток способен снизить давление за счет содержания природных нитратов в корнеплоде.

Добавляется, что подобные нитраты могут преобразовываться в оксид азота.

Медик сообщила: «Оксид азота у нас производится нашими эндотелиями, то есть это внутренняя выстилка сосудов, и служит для расширения сосуда».

Говорится: «Например, какой-то стресс и адреналин вырабатываются, сужается сосуд, а вот оксид азота его расширяет, то есть он предотвращает повышение давления, которое вызывает в данном случае адреналин, и не дает привести к какой-нибудь сосудистой катастрофе, инсульту, инфаркту и так далее».

Впрочем, она напомнила, что свекольный сок не является лекарством, в связи с чем его можно использовать только как вспомогательное средство для борьбы с недугом.

Специалист рекомендует готовить напиток дома, чтобы получить максимум пользы.

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