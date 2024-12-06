Американцы рассказали о пользе… фиолетовой кукурузы

Эксперты из университета Миссури и Агентства сельскохозяйственных исследований США поведали о пользе фиолетовой кукурузы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она полезна как для здоровья, так и для окружающей среды.

Во время опыта специалисты оценили сорта кукурузы, сравнив фиолетовые, синие и красные сорта с традиционными желтыми.

Оказалось, что темно-фиолетовая кукуруза, известная как Maiz Morado, содержит больше всего антиоксидантов. Кроме этого она богата флавоноидами, фенольными кислотами и танинами, то есть веществами, которые могут помочь в профилактике рака, ожирения, диабета и воспалений.

Сказано, что из растительных белков и фитохимических веществ фиолетовой кукурузы можно создавать биоразлагаемые упаковочные материалы с антимикробными свойствами.

Добавляется, что еще одним важным способом ее применения является использование экстрактов из фиолетовой кукурузы в качестве натуральных пищевых красителей, что может стать отличной альтернативой синтетическому красителю Red Dye 40, который вызывает мигрени, аллергические реакции и синдром дефицита внимания.

Ученые рассказали, что из такой кукурузы можно изготавливать естественные средства защиты от насекомых, что может быть полезно для земледелия.

Ранее стало известно о небывалых полезных свойствах всем известного овоща.