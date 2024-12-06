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Новости > Лидер сирийских повстанцев назвал цель операции

Лидер сирийских повстанцев назвал цель операции

Александр Панько
06.12.24 14:43
139
Лидер сирийских повстанцев назвал цель операции

Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также «строительство новой Сирии». Об этом сообщает CNN.

«Когда мы говорим о целях, то целью революции остается свержение этого режима. Это наше право использовать все доступные средства для достижения этой цели», — подчеркнул лидер повстанцев.

В своем первом за много лет интервью CNN Джолани отметил намерение создать правительство, основанное на институтах и демократически избранном совете.

По его словам, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», образованная на базе сирийского филиала Аль-Каиды, стремится установить новую модель управления Сирией.

Он напомнил, что повстанцы захватили стратегически важные города Алеппо и Хама, нанося удары по режиму Асада и его союзникам из России и Ирана.

Джолани пытается дистанцировать свою группу от экстремистского прошлого, используя свое подлинное имя Ахмед аль-Шараа и заявляя об открытости к меньшинствам.

Он утверждает, что его взгляды изменились со времени работы в Аль-Каиде, и новая группировка стремится избегать жестких тактик, характерных для джихадистских групп.

«Мы говорим о большем проекте — мы говорим о строительстве Сирии...„Хаят Тахрир аш-Шам“ является лишь частью этого диалога, и он может разорваться в любой момент. Это не самоцель, а средство выполнения задачи: противостояние этому режиму», — объяснил Джолан.

Лидер повстанцев заверил, что христиане и другие меньшинства могут жить безопасно под их управлением, хотя правозащитники выражают сомнения в некоторых действиях «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Были некоторые нарушения в их отношении (меньшинств) со стороны определенных лиц в периоды хаоса, но мы рассмотрели эти проблемы», — заверил он.

Джолани заявил, что новое правительство Сирии должно быть институциональным и прозрачным.

«Сирия заслуживает институциональной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольные решения», — отметил он.

Напомним, сирийские повстанцы захватили ключевой город.

Тэги: Сирия, повстанцы, Башар Асад, Абу Мохаммад аль-Джолани

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