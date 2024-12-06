Запад готовит для Зеленского «золотую ссылку» в Лондон, — El Mundo

После окончания войны в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы. На Западе уже готовят для пока что президента Владимира Зеленского «золоту ссылку» в Лондоне, пишет испанская газета El Mundo.

«В дипломатических кругах Киева в течение последних двух недель обсуждается предположение о возможном будущем прекращении огня. Запад, по слухам, может подготовить „золотое изгнание“ в Лондон для Владимира Зеленского, тогда как в Украине состоятся президентские выборы, которые были отложены из-за войны с 2023 года», — говорится в публикации.

Газета утверждает, что Украину, вероятно, ожидает «быстрое» вступление в ЕС, которое будет сопровождаться экономической помощью на восстановление после войны. Также возможно развертывание европейских миротворческих сил в Украине.

«Эти войска будут, прежде всего, из Великобритании и Франции (по данным Deutsche Welle) на линии соприкосновения с россиянами, замороженной на момент активации перемирия, чтобы «обеспечить соблюдение режима прекращения огня», — уточняет испанское издание.

Напомним, Зеленский назвал самый трудный вопрос перед переговорами с РФ.