Крымский мост может разрушить ГУР, а не ракеты ATACMS или StormShadow, — Ходжес

Освобождение Крыма может иметь решающее значение для всей войны в Украине. Украинские вооруженные силы делают так, чтобы Россия не смогла использовать Крым в военных целях. Об этом заявил экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью hromadske.

По его словам, Украине необходимо сделать все от нее зависящее, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы не могли свободно действовать на территории Крыма. Он считает, что Россия должна потерять возможность использовать Крым как логистический хаб.

Ходжес отметил, что большая часть российского Черноморского флота уже выведена из Севастополя. Именно поэтому украинские военные делают так, чтобы РФ не могла использовать Крым в военных целях.

Экс-командующий напомнил, что украинским военным удалось уничтожить большинство крупных паромов, которые Россия использовала для поставки военного снаряжения в Крым. Однако все еще остается Крымский мост, ведь россияне много сделали, чтобы защитить его. При этом он уверен, что когда придет время, его тоже уничтожат.

У Ходжеса также спросили, можно ли уничтожить Крымский мост ракетами Taurus и ATACMS. Но он считает, что это не то оружие, которое можно использовать для этого.

«Нет, это не то оружие, которым уничтожают мосты. Удары этими ракетами могут сделать дыру в мосту. Но этого недостаточно. Там слишком много стали и бетона. Поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов», — сказал Ходжес.

Он считает, что чтобы уничтожить Крымский мост, нужна хорошо спланированная операция.

«Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста», — подчеркнул он.

Напомним, в ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста.