Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

Александр Панько
06.12.24 12:23
84
В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

В Германии ведутся дискуссии о возможных послевоенных сценариях для Украины. В частности, и о том, должны ли бойцы Бундесвера участвовать в возможной миротворческой миссии. Об этом сообщает Tagesschau.

Федеральный министр обороны Борис Писториус не исключает возможность участия Германии в миротворческих силах для Украины.

«Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии», — сказал министр обороны Германии.

Писториус отметил, что ответ на вопрос о военном участии в миротворческих силах в конечном итоге будет зависеть от того, «какими будут условия».

«Если будет прекращение огня и если кто-то — кто бы это ни был — решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон», — пояснил министр.

Напомним, Шольц заявил, что развертывание немецких сухопутных войск в Украине пока невозможно.

Тэги: Германия, Украина, миротворцы, Борис Писториус

Комментарии

Статьи

04.12.24 14:28

Южная Корея на грани хаоса

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.12.24 12:16

Ученые рассказали о еще одной удивительной пользе шоколада

06.12.24 11:49

Ученые узнали о нашей Солнечной системе кое-что зловещее

06.12.24 11:33

Россия может остаться без танков уже в следующем году, — СМИ

06.12.24 11:12

В Одессе водитель «прокатил» на двери авто сотрудника ТЦК, тот в больнице

06.12.24 11:09

Американцы поведали о чудесном свойстве витамина С

06.12.24 10:47

В Минобороны рассказали, сколько гражданских подорвались на вражеских минах

06.12.24 10:43

В «Резерв+» появятся электронные направления на ВВК

06.12.24 10:41

Стало известно о смертельном последствии депрессии для женщин

06.12.24 10:26

Озвучено еще одно опасное последствие высокого уровня сахара в крови

06.12.24 10:16

В Украине пересмотрят условия бронирования медиков

06.12.24 09:55

Салливан пообещал Украине «лавину оружия», — СМИ

06.12.24 09:24

Лавров в интервью Карлсону назвал часть условий для завершения войны в Украине

06.12.24 09:12

В «Укрэнерго» проинформировали об отключениях на пятницу, 6 декабря

05.12.24 13:18

В Украине сокращаются графики отключений света

05.12.24 11:24

О немецких войсках в Украине не может быть и речи, — Шольц

05.12.24 10:33

В НАТО начали обсуждать сценарии завершения войны России против Украины, — Bloomberg

05.12.24 09:06

Стало известно, как будут отключать свет в четверг, 5 декабря

05.12.24 07:35

Курс биткоина перевалил за $100 тысяч

04.12.24 12:49

Генсек НАТО пообещал Украине дополнительные системы ПВО

29.11.24 16:37

Французы перечислили продукты, которые могут спровоцировать псориаз

29.11.24 14:51

Корейцы выявили еще одно последствие употребления алкоголя

29.11.24 14:01

Канадцы выявили новый признак деменции

29.11.24 16:30

Профессор из Австралии разгадал странную тайну океанов

02.12.24 13:32

Оказалось, что алкоголь таки может лечить

29.11.24 15:44

Обнаружено еще одно сходство между человеком и обезьяной

03.12.24 22:29

Леся Куцик: проститутка обокрала ВСУ и взяла в заложники создателя STALKER2 Григоровича, - пишут СМИ

29.11.24 15:28

Названы самые умные породы кошек

03.12.24 15:23

Китайцы рассказали об удивительной пользе сыра

02.12.24 15:50

Стало известно, чем полезна фаза медленного сна

Фото и Видео
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.