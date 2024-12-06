В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

В Германии ведутся дискуссии о возможных послевоенных сценариях для Украины. В частности, и о том, должны ли бойцы Бундесвера участвовать в возможной миротворческой миссии. Об этом сообщает Tagesschau.

Федеральный министр обороны Борис Писториус не исключает возможность участия Германии в миротворческих силах для Украины.

«Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии», — сказал министр обороны Германии.

Писториус отметил, что ответ на вопрос о военном участии в миротворческих силах в конечном итоге будет зависеть от того, «какими будут условия».

«Если будет прекращение огня и если кто-то — кто бы это ни был — решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон», — пояснил министр.

Напомним, Шольц заявил, что развертывание немецких сухопутных войск в Украине пока невозможно.