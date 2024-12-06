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Новости > Россия может остаться без танков уже в следующем году, — СМИ

Россия может остаться без танков уже в следующем году, — СМИ

Александр Панько
06.12.24 11:33
152
Россия может остаться без танков уже в следующем году, — СМИ

Россия ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут произвести ее заводы, а из-за растущего давления на экономику может остановиться часть производства. Это приведет к тому, что танков России не хватит уже в следующем году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и экспертов.

По словам чиновников США, санкции работают, постепенно подрывая производство вооружений в России. И даже «если ей удается обойти санкции, это приводит к дополнительным расходам», говорит Макс Бергманн, директор программы «Европа, Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Но пока Россия делает ставку на то, что огромные объемы производства компенсируют какие-либо недостатки ее систем вооружений, но, предупреждает он: «Количество тоже имеет свое качество».

Отмечается, что в случае с танками и гаубицами такое «производство» в основном заключается в переоборудовании старой советской техники и ее разборке на запчасти. По оценкам лондонских Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) и Международного института стратегических исследований (IISS), 85% поступающих на фронт танков и бронемашин — это восстановленная и переработанная техника из запасов. Однако спутниковые снимки складов и мусорных свалок военной техники свидетельствуют, что ее запасы истощаются, сказал WaPo Джордж Баррос, руководитель группы из России в Институте изучения войны (ISW).

«Учитывая нынешнюю скорость, с которой россияне сжигают эти транспортные средства, в конце 2025 года у россиян будет дефицит танков», — сказал Баррос, добавив, что это будет иметь значительные последствия для боевых действий на передовой.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 750 610 солдат.

Тэги: Россия, танки

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