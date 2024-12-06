Стало известно, как собаки стали друзьями людей

Эксперты из университета Аризоны и Управления сельскохозяйственных исследований США поведали о том, как собаки подружились с людьми. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди принялись одомашнивать собак гораздо раньше, чем считалось ранее: случилось это примерно двенадцать тысяч лет назад.

Указывается, что это выявил анализ костей собак, найденных на археологическом объекте в Аляске.

Сообщается, что в районе, расположенном в семидесяти милях от города Фэрбенкс, археологи обнаружили кость, которая принадлежала собаке, жившей двенадцать тысяч лет назад, в конце ледникового периода.

Было установлено, что на ней сохранились следы белков лосося.

По словам ученых, это говорит о том, что собаки питались рыбой, которую ловили люди, так как дикие псы на нее не охотятся.

Отмечается, что собаки уже в то время были важной частью человеческой жизни.

Еще одна находка – челюсть собаки возрастом 8,1 тысяч лет, найденная на раскопках Холлембек Хилл в южной части Дельта-Джанкшн, подтверждает, что собаки жили рядом с людьми и далее.

Резюмируется, что данное открытие важно для понимания эволюции одомашнивания собак и их роли в жизни первобытных людей.

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